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46 минут назад

За первые 4 месяца 2022 года в Москве сократилось число преступлений

Национальная Служба Новостейиещё 3

За первые четыре месяца 2022 года в Москве на 3,9% сократилось количество преступлений. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратуры Москвы».

В Москве сократилось число преступлений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по данным источника, с января по апрель включительно их число составило 47 тысяч 477.

Согласно данным ведомства, в столице количество разбоев сократилось на 5%, грабежа - на 2,9%, случаев мошенничества – на 10,5%, кражи – на 3,2%. За первые четыре месяца 2022 года в Москве было зарегистрировано 16 тысяч 993 преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 14,7% меньше, чем ранее.

При этом наибольшее число правонарушений было совершено в ЦАО (7 тысяч 93), ВАО (5 тысяч 340) и ЮВАО (5 тысяч 151). Наименьшие показатели зафиксированы в Новой Москве (1 тысяча 924), которые сократились на 14,1%, и Зеленограде (1 тысяча 160).

В то же время число нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств за указанный период составило 191 случай. При этом среди них количество ДТП со смертельным исходом выросло на 34,1%.

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