Москвичей переведут на электронные платежки

"Мосэнергосбыт", поставляющий электроэнергию жителям Москвы и области, массово переводит клиентов с бумажных на электронные квитанции. В компании рассказали, что ежемесячно выпускают 6,5 млн квитанций, из которых на бумагу приходится 3,8 млн и еще 2,9 млн - на электронные.

"В мае число потребителей, получающих платежные поручения в электронном формате, вырастет еще на 800 тыс. Таким образом, общее количество клиентов, отказавшихся от бумажных квитанций, составит почти 4 млн", - рассказали в компании.

Отказаться от бумажной квитанции москвичи могут самостоятельно - в личном кабинете на сайте "Мосэнергосбыта" или в мобильном приложении. Электронный аналог платежки ничем не отличается от бумажного - он доступен в любое время и в любом месте онлайн.