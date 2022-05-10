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5 минут назад

Москвичам пообещали тепло и ежедневные дожди

Никита Бородкин

В Москве потеплеет до +19 градусов на текущей неделе. Такой прогноз в беседе с RT дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Москвичам пообещали тепло и ежедневные дожди
Фото: ТАССТАСС

«Мы попадаем в промежуточный гребень сначала, потом в тёплый сектор циклона, который идёт со Скандинавии, поэтому у нас начнется повышение температур», — рассказал метеоролог.

По словам Шувалова, уже завтра, 11 мая, температура воздуха поднимется до +13…15 градусов. С четверга и до конца недели воздух прогреется до +17…19 градусов.

«Завтра ещё без осадков, потому что мы в промежуточном гребне, а затем у нас возрастает вероятность кратковременных ежедневных дождей», — заключил Шувалов.

Напомним, что ранее Гидрометцентр объявил жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра. Предупреждение о порывах до 17 м/с в Москве действует с 11:00 до 18:00 10 мая, в Подмосковье — с 10:00 до 19:00 10 мая.

Новости Москвы,Погода,Александр Шувалов,
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