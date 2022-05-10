В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Дептранс назвал дату открытия Южного речного вокзала после реконструкции

Вечерняя Москваиещё 5

Открытие Южного речного вокзала после реконструкции планируется в 2022 году. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Стала известна дата открытия Южного речного вокзала в Москве
Фото: mos.rumos.ru

— Для нас очень важно сохранить исторический облик здания в форме корабля — значимый объект эпохи советского модернизма. По предварительным подсчетам, Южный речной вокзал будут посещать более миллиона человек в год, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Уточняется, что специалисты уже начали работы по остеклению фасада здания, а также по укреплению конструкций. Благодаря новому многофункциональному центру у жителей появится больше направлений для путешествий, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале остекления фасадов Южного речного вокзала. Он добавил, что в здании построят кафе, выставочные зоны, медиазал, детские площадки, а с открытой крыши будет отличный вид на Москву-реку и корабли. Вокруг вокзала разместят зарядные станции для электромобилей, парковки для электросамокатов и велосипедов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители