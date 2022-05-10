Стала известна дата открытия Южного речного вокзала в Москве

Открытие Южного речного вокзала после реконструкции планируется в 2022 году. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Для нас очень важно сохранить исторический облик здания в форме корабля — значимый объект эпохи советского модернизма. По предварительным подсчетам, Южный речной вокзал будут посещать более миллиона человек в год, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Уточняется, что специалисты уже начали работы по остеклению фасада здания, а также по укреплению конструкций. Благодаря новому многофункциональному центру у жителей появится больше направлений для путешествий, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».