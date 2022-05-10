В парках Москвы открыли 11 пунктов буккроссинга

"Буккроссинг давно стал доброй традицией для москвичей. Прочитанные книги часто лежат без дела, а пункты обмена дают возможность поделиться ими и выбрать взамен что-то новое. Большинство павильонов оборудованы - в них тепло, светло, есть мебель и розетки. Там можно приятно провести время за чтением", - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в публикации.