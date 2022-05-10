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1 час назад

В парках Москвы открыли 11 пунктов буккроссинга

ТАССиещё 1

Точки обмена книгами - буккроссинга - возобновили работу в 11 парках и зонах отдыха Москвы. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

В парках Москвы открыли 11 пунктов буккроссинга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С приходом теплой весенней погоды в столичных парках снова начал работать буккроссинг. Сейчас там открыто 11 точек обмена книгами. Большинство из них представляют собой отдельные павильоны с книжными полками, столами, скамейками и стульями. Другая часть - специальные стеллажи в помещениях парковых клубов и студий", - значится в публикации.

Пункты обмена книгами расположены в сквере по Олонецкому проезду, в ландшафтном парке "Митино", в Бабушкинском парке, в зоне отдыха "Терлецкая дубрава", а также в парках "У Джамгаровского пруда", "Фили", "Кузьминки" и "Северное Тушино". Кроме того, пункты буккроссинга есть в Перовском, Воронцовском и Петровском парках. Часть из них работает круглосуточно.

"Буккроссинг давно стал доброй традицией для москвичей. Прочитанные книги часто лежат без дела, а пункты обмена дают возможность поделиться ими и выбрать взамен что-то новое. Большинство павильонов оборудованы - в них тепло, светло, есть мебель и розетки. Там можно приятно провести время за чтением", - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в публикации.

Также сообщается, что в Измайловском парке буккроссинг будет работать с 20 мая. Кроме того, можно передать прочитанные произведения в фонды сельских библиотек через специальный контейнер Re:books в парке "Сокольники".

Новости Москвы,Наталья Сергунина,Правительство Москвы,
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