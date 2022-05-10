В парках Москвы открыли 11 пунктов буккроссинга

Точки обмена книгами - буккроссинга - возобновили работу в 11 парках и зонах отдыха Москвы. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"С приходом теплой весенней погоды в столичных парках снова начал работать буккроссинг. Сейчас там открыто 11 точек обмена книгами. Большинство из них представляют собой отдельные павильоны с книжными полками, столами, скамейками и стульями. Другая часть - специальные стеллажи в помещениях парковых клубов и студий", - значится в публикации.
Пункты обмена книгами расположены в сквере по Олонецкому проезду, в ландшафтном парке "Митино", в Бабушкинском парке, в зоне отдыха "Терлецкая дубрава", а также в парках "У Джамгаровского пруда", "Фили", "Кузьминки" и "Северное Тушино". Кроме того, пункты буккроссинга есть в Перовском, Воронцовском и Петровском парках. Часть из них работает круглосуточно.
"Буккроссинг давно стал доброй традицией для москвичей. Прочитанные книги часто лежат без дела, а пункты обмена дают возможность поделиться ими и выбрать взамен что-то новое. Большинство павильонов оборудованы - в них тепло, светло, есть мебель и розетки. Там можно приятно провести время за чтением", - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в публикации.
Также сообщается, что в Измайловском парке буккроссинг будет работать с 20 мая. Кроме того, можно передать прочитанные произведения в фонды сельских библиотек через специальный контейнер Re:books в парке "Сокольники".