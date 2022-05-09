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2 часа назад

Синоптик объяснил отмену воздушной части парада в Москве

Мослентаиещё 1

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил отмену воздушной части парада в столице. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он сообщил, что погодные условия в окрестностях города оказались неблагоприятными для взлета.

Синоптик объяснил отмену воздушной части парада в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Московской области работали самолеты, которые разбрасывали реагенты, препятствующие дождю. То есть они способствовали аккумуляции водяных паров и выпадению капель дождя над защищаемой территорией, то есть вдали от Москвы. Например, над Московской областью», — пояснил синоптик.

По его словам, погода на юге и юго-востоке Подмосковья очень сложная. Нижняя граница высоты на этом участке оценивается в 200-250 метров, что не способствует проведению авиационной части парада.

Вильфанд рассказал, что погода в Москве на данный момент нормальная, но в столице ожидаются кратковременные дожди и порывы ветра до 13-18 метров в секунду.

«Погода в центре европейской России действительно очень сложная. Она связана с двойной конвергенцией потоков, когда сходятся воздушные массы и по западной периферии циклона, и по восточной периферии антициклона. И вторжение холодных масс, сопровождаемое фронтальным разделом, которое прошло над Москвой ночью, осадки были», — сообщил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что воздушная часть парада в Москве отменена из-за непогоды. Кроме того, стало известно, что День Победы в этом году будет одним из самых холодных с начала века.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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