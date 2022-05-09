Шествие Бессмертного полка началось в Москве

В столице начинается акция «Бессмертный полк». Колонны формировались на выходе со станций метро «Динамо», «Белорусская» и «Маяковская». Участники пройдут с портретами героев Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута — семь километров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В честь Дня Победы утром на Красной площади состоялся парад. В нем приняли участие 11 тысяч человек и 131 единица боевой техники. Авиационная часть парада не состоялась из-за неблагоприятных погодных условий.

После завершения акции на нескольких десятках фотопанорам сверхвысокого разрешения в деталях можно будет рассмотреть шествие по Красной площади — с первых его минут и до окончания. Отчетливо будут видны лица тех, кто вышел в этот день с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны.

Ставший уже традиционным онлайн-проект в этом году будет реализован по инновационной технологии, специально разработанной веб-лабораторией. В этот раз все фрагменты панорам будут снимать одномоментно. Для этого был создан уникальный двухуровневый комплекс из 12 фотокамер, работающих синхронно. Новый метод позволит повысить качество изображений, а также существенно увеличить скорость сборки всего проекта и его публикации в интернете.

Внести сведения об участниках Великой Отечественной войны можно и самостоятельно на сайте проекта «Бессмертный полк. Москва». После регистрации у пользователя появится возможность редактировать страницу, посвященную герою семьи.

9 мая в Москве пройдет более 140 массовых мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В 22:00 на 36 столичных площадках прогремят праздничные салюты и фейерверки.