До +13°С ожидается в Москве

В Московском регионе во вторник, 10 мая, будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, следует из данных Гидрометцентра России.

Фото: Apple Film Productions Apple Film Productions

По данным специалистов, днем в столице от +11°C до +13°C, в ночь на 11 мая температура воздуха может максимально опуститься до отметки в +6°C. Ветер северо-западный, 6-11 м/c, местами порывы до 17-20 м/c. Ночью ожидается западный и северо-западный ветер с порывами до 11 м/с. Атмосферное давление составит 749–752 мм ртутного столба. Влажность воздуха - около 68%.

В Подмосковье ожидается температура от +10°C до +12°C, ночью температура в некоторых районах может опуститься до отметки в +3°C... +1°C. Влажность воздуха - до 72%. "Желтый" уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 17 м/с будет действовать в столичном регионе с 11:00 до 18:00, в области — с 10:00 до 19:00.