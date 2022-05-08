МЧС предупредило москвичей и сильном ветре

В ближайшие часы в Москве ожидаются дождь с грозой и сильный ветер с порывами до 19 м/с.
Об этом сообщает столичное управление МЧС, выпустившее экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением холодного атмосферного фронта 8 мая в период с 14:00 до 19:00 в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза с порывами ветра 14-19 м/с». – сказано в сообщении.
Спасатели рекомендуют не укрываться от непогоды под деревьями; обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.
Ранее сообщалось, что в Сургуте из-за непогоды задерживают авиарейсы компании Utair в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень.