МЧС предупредило москвичей и сильном ветре

В ближайшие часы в Москве ожидаются дождь с грозой и сильный ветер с порывами до 19 м/с.

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Об этом сообщает столичное управление МЧС, выпустившее экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением холодного атмосферного фронта 8 мая в период с 14:00 до 19:00 в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза с порывами ветра 14-19 м/с». – сказано в сообщении.

Спасатели рекомендуют не укрываться от непогоды под деревьями; обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.