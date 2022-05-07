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5 часов назад

В музеях-заповедниках Москвы стартовал летний сезон

Москва24иещё 3

В музеях-заповедниках столицы стартовал летний сезон. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В музеях-заповедниках Москвы стартовал летний сезон
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясинапортал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"В парках гостей ждут экскурсионные программы и мастер-классы, заработали пункты проката и лодочные станции", – написал градоначальник.

Так, в "Коломенском" все желающие могут прокатиться га велосипедах, веломобилях, детских электромобилях и самокатах. А в "Царицыно" для отдыхающих доступны веревочный парк, а также площадки для игры в футбол, пляжный волейбол и бадминтон. Любителям спокойного отдыха досуг скрасит светодинамический фонтан.

Градоначальник добавил, что московские парки также перешли на летний режим работы. Это значит, что горожане могут гулять по парковым аллеям до полуночи.

Ранее москвичам рассказали, куда можно отправиться на пикник. Поесть на природе можно в любых городских парках и скверах, кроме коммерческих и заповедных мест. Однако жарить шашлыки на мангале разрешено только в специальных зонах. Больше всего площадок находится в "Серебряном бору", парке "Москворецкий" и Кусковском лесопарке.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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