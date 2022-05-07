В музеях-заповедниках Москвы стартовал летний сезон

В музеях-заповедниках столицы стартовал летний сезон. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"В парках гостей ждут экскурсионные программы и мастер-классы, заработали пункты проката и лодочные станции", – написал градоначальник.

Так, в "Коломенском" все желающие могут прокатиться га велосипедах, веломобилях, детских электромобилях и самокатах. А в "Царицыно" для отдыхающих доступны веревочный парк, а также площадки для игры в футбол, пляжный волейбол и бадминтон. Любителям спокойного отдыха досуг скрасит светодинамический фонтан.

Градоначальник добавил, что московские парки также перешли на летний режим работы. Это значит, что горожане могут гулять по парковым аллеям до полуночи.