Метро в центре Москвы закрыли на выход из-за репетиции парада Победы

Некоторые станции столичного метро изменили режим работы из-за репетиции парада Победы. Выход закрыли на станциях "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая".

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

На станции "Библиотека имени Ленина" возможна только пересадка. Ограничения будут действовать до окончания репетиции.

В репетиции парада Победы в 2022 году примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов. В составе механизированной колонны, которую возглавит легендарный танк Т-34-85, участие в параде примут танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К". Артиллерия представлена самоходными установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г".