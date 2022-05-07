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2 часа назад

Метро в центре Москвы закрыли на выход из-за репетиции парада Победы

Москва24

Некоторые станции столичного метро изменили режим работы из-за репетиции парада Победы. Выход закрыли на станциях "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая".

Метро в центре Москвы закрыли на выход из-за репетиции парада Победы
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

На станции "Библиотека имени Ленина" возможна только пересадка. Ограничения будут действовать до окончания репетиции.

В репетиции парада Победы в 2022 году примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов. В составе механизированной колонны, которую возглавит легендарный танк Т-34-85, участие в параде примут танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К". Артиллерия представлена самоходными установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г".

В авиационной части репетиции парада в небе над Москвой пролетят самый большой транспортный вертолет в мире Ми-26, стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, новейшие самолеты пятого поколения Су-57, а также восемь истребителей МиГ-29СМТ. Их полетный порядок будет в виде буквы Z в поддержку российских военнослужащих – участников специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Завершат воздушную часть репетиции парада истребители пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

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