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1 час назад

Посольство США в Москве призвало американцев не посещать массовые мероприятия 9 мая

ТАССиещё 1

Посольство США в России призвало американских граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий в Москве по случаю Дня Победы. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на сайте дипмисcии.

Посольство США в Москве предостерегло своих граждан
Фото: ТАССТАСС

В посольстве обратили внимание, что в прошлые годы мероприятия по случаю 9 Мая в Москве сопровождались усиленным присутствием полиции. "Учитывая сохраняющуюся напряженность, гражданам США следует избегать крупных общественных собраний", - отмечается в сообщении.

Диппредставительство рекомендовало американцам быть бдительными, иметь при себе удостоверение личности, а также продумать план действий на случай непредвиденных обстоятельств.

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