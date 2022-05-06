Посольство США в Москве предостерегло своих граждан

Посольство США в России призвало американских граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий в Москве по случаю Дня Победы. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на сайте дипмисcии.

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В посольстве обратили внимание, что в прошлые годы мероприятия по случаю 9 Мая в Москве сопровождались усиленным присутствием полиции. "Учитывая сохраняющуюся напряженность, гражданам США следует избегать крупных общественных собраний", - отмечается в сообщении.