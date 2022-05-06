Световое шоу ко Дню Победы представят на фасаде Театра сатиры

Световое шоу в честь Дня Победы представят на фасаде столичного Театра сатиры 9 и 10 мая с 21:00 до 03:00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда "Память поколений".

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Отмечается, что 3D-мэппинг посвящен погибшим воинам и ветеранам. В шоу задействованы строки из песни "День Победы".

"Слова из песни будут интегрированы в архивные военные фотографии и плакаты, все это в сочетании с современными графическими эффектами", – говорится в сообщении.

Шоу покажут на здании театра, артисты которого в годы Великой Отечественной войны выезжали со спектаклями в действующую армию для поддержания боевого духа. Целью мероприятия, организованного в рамках ежегодной акции "Красная гвоздика", является сохранение памяти о Победе.