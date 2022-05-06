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3 часа назад

Световое шоу ко Дню Победы представят на фасаде Театра сатиры

Москва24

Световое шоу в честь Дня Победы представят на фасаде столичного Театра сатиры 9 и 10 мая с 21:00 до 03:00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда "Память поколений".

Световое шоу ко Дню Победы представят на фасаде Театра сатиры
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

Отмечается, что 3D-мэппинг посвящен погибшим воинам и ветеранам. В шоу задействованы строки из песни "День Победы".

"Слова из песни будут интегрированы в архивные военные фотографии и плакаты, все это в сочетании с современными графическими эффектами", – говорится в сообщении.

Шоу покажут на здании театра, артисты которого в годы Великой Отечественной войны выезжали со спектаклями в действующую армию для поддержания боевого духа. Целью мероприятия, организованного в рамках ежегодной акции "Красная гвоздика", является сохранение памяти о Победе.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что столичный транспорт подготовил в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне специальную праздничную программу. В частности, на некоторых станциях метро будет работать выставка с использованием технологий дополненной реальности.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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