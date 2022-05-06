Учебную электростанцию МЭИ в Лефортово ждет реконструкция

Учебная электростанция Московского энергетического института (МЭИ) в Лефортово, предназначенная для обучения будущих специалистов в области энергетики будет реконструирована. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры Пресс-служба Москомархитектуры

Отмечается, что в рамках проекта специалисты увеличат площадь здания за счет ряда перепланировок, обновят фасад, заменят кровельные перекрытия и инженерные системы.

— Задача учебной электростанции Московского энергетического института — показать студентам, как химическая энергия топлива преобразуется в электрическую, и как функционируют настоящие ТЭЦ. Так что это крайне важный объект, который в силу технического прогресса, конечно, нуждается в модернизации, — рассказал Кузнецов.

Помимо учебно-экспериментальной модели электростанции специалисты отремантируют научно-лабораторный корпус, циркулярно-насоснцю станцию с административным блоком, две башенные градирни и распределительный пункт. Также планируется создание опытно-технологических установок «Теплоцентраль» МЭИ.

Здание расположено по адресу: улица Красноказарменная, владение 17.