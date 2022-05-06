У театра имени Маяковского появился новый худрук

«Театр Маяковского - уникальный театр со своим духом и атмосферой, связанный с именами великих режиссеров прошлого - Мейерхольда, Попова, Охлопкова, Гончарова. Для меня важна связь Театра имени Владимира Маяковского и режиссерского факультета ГИТИСа, который я закончил и где преподаю 12 лет. Значительная часть труппы - выпускники ГИТИСа разных лет, а значит, у нас одни корни, одно понимание природы театра. Тот факт, что предложение возглавить театр исходит от труппы, - для меня большая честь, большая ответственность и при этом большая радость. Это значит, что у труппы есть доверие к новому человеку, желание вместе развиваться, пробовать новое», - прокомментировал свое назначение Егор Перегудов, его слова приводятся в материале.