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21 минуту назад

Художественным руководителем Театра имени Маяковского назначен Егор Перегудов

Агентство «Москва»иещё 6

Художественным руководителем Московского академического театра имени Владимира Маяковского назначили театрального режиссера, педагога и переводчика Егора Перегудов, он вступит в должность 1 июня. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

У театра имени Маяковского появился новый худрук
Фото: ТАССТАСС

«Предложение о назначении нового руководителя поступило от труппы, его поддержали в департаменте культуры Москвы», - говорится в сообщении.

Перегудов окончил Московский государственный лингвистический университет имени Мориса Тереза и режиссерский факультет ГИТИСа. В 2011-2018 годах работал штатным режиссером театра «Современник». С 2018 года был главным режиссером Российского академического молодежного театра. Является лауреатом Международной премии имени Станиславского в номинации «Перспектива» и обладателем премии «Хрустальная Турандот».

«Театр Маяковского - уникальный театр со своим духом и атмосферой, связанный с именами великих режиссеров прошлого - Мейерхольда, Попова, Охлопкова, Гончарова. Для меня важна связь Театра имени Владимира Маяковского и режиссерского факультета ГИТИСа, который я закончил и где преподаю 12 лет. Значительная часть труппы - выпускники ГИТИСа разных лет, а значит, у нас одни корни, одно понимание природы театра. Тот факт, что предложение возглавить театр исходит от труппы, - для меня большая честь, большая ответственность и при этом большая радость. Это значит, что у труппы есть доверие к новому человеку, желание вместе развиваться, пробовать новое», - прокомментировал свое назначение Егор Перегудов, его слова приводятся в материале.

Новости Москвы,Егор Перегудов,
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