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1 час назад

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве на праздничные выходные

Мослента

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье на период вторых праздничных выходных мая. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве на праздничные выходные
Фото: ТАССТАСС

Предупреждение действует с 9:00 субботы, 7 мая, до 21:00 воскресенья, 8 мая. Оно связано с сильными порывистыми ветрами, скорость которых в эти дни будет достигать 15-17 метров в секунду.

Синоптики отметили, что вероятность осадков в первый выходной в регионе минимальна, ночь с 7 на 8 мая будет относительно теплой — средняя температура составит пять-семь градусов выше нуля. Днем в воскресенье она поднимется до 16-19 градусов, однако уже будет сопровождаться дождем. Местами ожидается гроза.

«В День Победы, 9 мая, время от времени будет приниматься дождь и существенно похолодает, дневная температура составит от семи до 12 градусов», — сообщается на сайте.

Прохладная и дождливая погода, по данным метеорологов, сохранится и 10 мая.

Ранее сообщалось, что из-за холода в Москве продлили отопительный сезон. Отключать обогрев домов коммунальные службы начнут, когда среднесуточная температура за окном в течение пяти дней будет выше восьми градусов.

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