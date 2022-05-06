«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве на праздничные выходные

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье на период вторых праздничных выходных мая. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

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Предупреждение действует с 9:00 субботы, 7 мая, до 21:00 воскресенья, 8 мая. Оно связано с сильными порывистыми ветрами, скорость которых в эти дни будет достигать 15-17 метров в секунду.

Синоптики отметили, что вероятность осадков в первый выходной в регионе минимальна, ночь с 7 на 8 мая будет относительно теплой — средняя температура составит пять-семь градусов выше нуля. Днем в воскресенье она поднимется до 16-19 градусов, однако уже будет сопровождаться дождем. Местами ожидается гроза.

«В День Победы, 9 мая, время от времени будет приниматься дождь и существенно похолодает, дневная температура составит от семи до 12 градусов», — сообщается на сайте.

Прохладная и дождливая погода, по данным метеорологов, сохранится и 10 мая.