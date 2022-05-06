Москвичи могут принять участие в сборе историй о памятниках Великой Отечественной войны

«Проект «Книга памятников-героев Москвы» был запущен столичным департаментом культурного наследия в прошлом году к 80-летию с начала Битвы за Москву. Главная цель - с помощью жителей создать Книгу памяти, куда войдут истории и фотографии московских зданий, судьба которых связана с Великой Отечественной войной. Это могут быть истории зданий, переживших бомбардировки, домов, где жили герои войны, а также памятников известным военным деятелям и знаковым датам», - добавили в департаменте.