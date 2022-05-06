Москвичи могут принять участие в сборе историй о памятниках Великой Отечественной войны

В рамках проекта «Книга памятников-героев Москвы» в столице проходит сбор историй о домах и монументах, переживших Великую Отечественную войну или воздвигнутых в честь Победы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба городского департамента культурного наследия.
«В столице продолжается сбор историй о памятниках-героях. Многие культурные учреждения и жители Москвы уже прислали свои уникальные истории о домах и монументах, переживших Великую Отечественную войну или воздвигнутых в честь Победы. Каждая история публикуется на сайте проекта», - говорится в сообщении.
Отмечается, что прислать свою историю может любой желающий. Для этого нужно заполнить форму на сайте памятники-герои.рф.
«Проект «Книга памятников-героев Москвы» был запущен столичным департаментом культурного наследия в прошлом году к 80-летию с начала Битвы за Москву. Главная цель - с помощью жителей создать Книгу памяти, куда войдут истории и фотографии московских зданий, судьба которых связана с Великой Отечественной войной. Это могут быть истории зданий, переживших бомбардировки, домов, где жили герои войны, а также памятников известным военным деятелям и знаковым датам», - добавили в департаменте.