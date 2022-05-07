9 и 10 мая парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной

9 и 10 мая на всех улицах Москвы парковка будет бесплатной. 7 и 8 мая парковки будут работать в обычном режиме: в субботу — платно, в воскресенье — бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

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Парковки со шлагбаумом все праздничные дни будут работать в обычном режиме.