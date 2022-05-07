9 и 10 мая парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной

9 и 10 мая на всех улицах Москвы парковка будет бесплатной. 7 и 8 мая парковки будут работать в обычном режиме: в субботу — платно, в воскресенье — бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.
Парковки со шлагбаумом все праздничные дни будут работать в обычном режиме.
В связи с подготовкой и проведением парада Победы 7 и 9 мая ограничат проезд на Таганской улице, улице Александра Солженицына, в переулке Маяковского и Марксистском переулке. В эти дни с 05:30 и до окончания мероприятий будут перекрыты Кремлевская, Устьинская и Кадашевская набережные, улицы Петровка, Солянка, Тверская и Моховая, Оружейный переулок.