Главархив и ВДНХ открыли выставку об искусстве во времена ВОВ

— Вместе с коллегами мы сделали выставку об искусстве 1941–1945 годов и представили работы таких известных советских фотографов, как Борис Ярославцев, Михаил Трахман, Борис Вдовенко, Борис Игнатович, Василий Малышев, Георгий Рейсгоф и многих других. На снимках видно, как все люди культуры объединились, чтобы поддержать бойцов и тех, кто остался трудиться в тылу, — сказал руководитель Главархива Москвы Ярослав Онопенко.