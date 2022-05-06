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2 часа назад

Главархив и ВДНХ открыли выставку об искусстве во времена ВОВ

Вечерняя Москваиещё 3

Главархив Москвы и ВДНХ пригласили горожан на уличную фотовыставку «Когда музы не молчали», посвященную искусству во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 6 мая.

Главархив и ВДНХ открыли выставку об искусстве во времена ВОВ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвmos.ru / Официальный сайт мэра Москв

— Вместе с коллегами мы сделали выставку об искусстве 1941–1945 годов и представили работы таких известных советских фотографов, как Борис Ярославцев, Михаил Трахман, Борис Вдовенко, Борис Игнатович, Василий Малышев, Георгий Рейсгоф и многих других. На снимках видно, как все люди культуры объединились, чтобы поддержать бойцов и тех, кто остался трудиться в тылу, — сказал руководитель Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

Уточняется, что снимки отражают культурную жизнь не только Москвы, но и всего СССР во время войны. Так, например, фотография Бориса Игнатовича «Артист оперетты С. Кулаков выступает перед фронтовиками» показывает, как артисты поддерживали солдат и как ценились подобные выступления. Помимо артистов, на благо фронта работали литераторы и музыканты, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что Главархив Москвы запустил подкаст «Голоса Победы», посвященный Великой Отечественной войне. В основу подкаста легли несколько сотен аудиозаписей: воспоминания участников и очевидцев Великой Отечественной войны, радиоэфиры, выступления известных деятелей культуры и науки.

Новости Москвы,Василий Малышев,Борис Вдовенко,Ярослав Онопенко,ВДНХ,Правительство Москвы,
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