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40 минут назад

Москвичам назвали самый теплый день в предстоящие праздники

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Воскресенье, 8 мая, назвала самым теплым днем в предстоящие праздники в интервью «Москве 24» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Москвичам назвали самый теплый день в предстоящие праздники
Фото: ТАССТАСС

В ночь на 8 мая ожидается небольшой дождь. «Днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура составит около плюс 17 градусов. То есть, скорее всего, это будет самый теплый день в предстоящие выходные», — сказала она.

По словам эксперта, в субботу, 7 мая, ожидается до 17 градусов тепла днем и до 7 градусов ночью. Но из-за сильного ветра с порывами 13-14 метров в секунду, погода будет казаться более прохладной.

В понедельник, 9 мая, в Москву придет дождь, а температура воздуха опустится до 13 градусов тепла, сохранится порывистый ветер. Такая же погода ожидается и во вторник, 10 мая.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье на период вторых праздничных выходных мая.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
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