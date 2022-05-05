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11 минут назад

В Москве модернизируют систему прогулочных речных перевозок

Мир24

В Москве модернизируют систему прогулочных речных перевозок. Например, появится новое расписание и добавятся маршруты, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя руководителя департамента транспорта Москвы Алексея Митяева.

В Москве модернизируют систему прогулочных речных перевозок
Фото: АГН «Москва» / Зыков КириллАГН «Москва» / Зыков Кирилл

По его словам, в столице быстрыми темпами развивается прогулочный флот. В 2022 году будут открыты новые маршруты. Восемь из них будут работать в центральной части города.

Отмечается, что местные власти вместе с перевозчиками и судовладельцами уже скорректировали расписание прогулочных маршрутов, в том числе убрали их дублирование. Кроме того, все речные суда будут ходить по тактовому расписанию и у каждого маршрута появится свой цвет.

Те причалы, которые есть в городе, будут оснащены новой системой речной навигации. На каждом причале будет находиться своя схема. На ней можно будет найти нужный причал и нужный маршрут. Здесь также будет вывешиваться появляться расписание и можно будет узнать, каким образом осуществить покупку билетов, объяснил Митяев.

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