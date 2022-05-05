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1 час назад

Москвичам рассказали о погоде летом

Елена Прошина

Несмотря на достаточно холодное начало мая, в июне москвичей ждет по-настоящему теплая погода. Об этом «Москва 24» рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

Москвичам рассказали о погоде летом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Февраль был теплый, теплее нормы на десять градусов в течение месяца. Потом в отместку этому теплу пришло весеннее похолодание. Имеются в виду арктические вторжения, которые длятся вот уже сколько времени. Значит, явно после длительной волны холода должна прийти волна тепла. Я так думаю, что в июне. Июнь должен быть действительно где-то около нормы и, возможно, даже выше нормы», — приводятся в материале слова Терешонока.

Он отметил, что лето, вероятно, будет в районе средних многолетних значений, но с колебаниями в ту или иную сторону. По словам климатолога, стоит ожидать как теплых и жарких периодов, так и прохладных.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 9 мая в Москву придет «аномальный холод».

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,
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