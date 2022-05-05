В Третьяковской галерее выставят расширенную коллекцию Врубеля

"Третьяковская галерея выдает из своей коллекции на монографическую выставку Михаила Врубеля в Русском музее в Санкт-Петербурге значительный корпус произведений художника. В освободившихся залах Врубеля в постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке посетителям будут представлены скульптурные и графические произведения мастера", - сообщают организаторы.