В Третьяковской галерее выставят расширенную коллекцию Врубеля

В Третьяковской галерее посетителям покажут расширенную экспозицию произведений Михаила Врубеля, сообщает пресс-служба госучреждения. Среди работ художника будут представлены образцы, которые не вошли в состав недавно завершившейся выставки.
"Третьяковская галерея выдает из своей коллекции на монографическую выставку Михаила Врубеля в Русском музее в Санкт-Петербурге значительный корпус произведений художника. В освободившихся залах Врубеля в постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке посетителям будут представлены скульптурные и графические произведения мастера", - сообщают организаторы.
По словам гендиректора галереи Зельфиры Трегуловой, за выставочный период более 312 тыс. человек увидело картины Врубеля. Выставка пройдет с 26 мая по сентябрь 2022 года. Ранее Омский музей имени Врубеля создал одноименный бренд парфюмерии в честь художника.