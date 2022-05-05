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28 минут назад

В Третьяковской галерее выставят расширенную коллекцию Врубеля

Газета.Ruиещё 2

В Третьяковской галерее посетителям покажут расширенную экспозицию произведений Михаила Врубеля, сообщает пресс-служба госучреждения. Среди работ художника будут представлены образцы, которые не вошли в состав недавно завершившейся выставки.

В Третьяковской галерее выставят расширенную коллекцию Врубеля
Фото: Третьяковская галерея, МоскваТретьяковская галерея, Москва

"Третьяковская галерея выдает из своей коллекции на монографическую выставку Михаила Врубеля в Русском музее в Санкт-Петербурге значительный корпус произведений художника. В освободившихся залах Врубеля в постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке посетителям будут представлены скульптурные и графические произведения мастера", - сообщают организаторы.

По словам гендиректора галереи Зельфиры Трегуловой, за выставочный период более 312 тыс. человек увидело картины Врубеля. Выставка пройдет с 26 мая по сентябрь 2022 года. Ранее Омский музей имени Врубеля создал одноименный бренд парфюмерии в честь художника.

Новости Москвы,Михаил Врубель,
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