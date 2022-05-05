Москвичам рассказали о погоде на 9 мая

День Победы в Москве будет пасмурным, а температура воздуха ожидается ниже климатической нормы. Об этом заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, причиной прохладной и пасмурной погоды в столице стал активный холодный атмосферный фронт.

«При этом ожидается сплошная 10-балльная многослойная облачность с расчетной нижней кромкой от 200 до 400 метров (…) В прогнозируемых сложных метеорологических условиях существует высокая вероятность отбоя воздушной части Парада, что в День Победы по метеоусловиям случалось неоднократно. Кроме того, в облаках, в слое от 700 до 2500 метров, вероятно обледенение», - заявил Тишковец.

Метеоролог предупредил, что жителей Москвы и гостей столицы 9 мая ждет «аномальный холод». Ночью прогнозируется до +5 градусов, а днем воздух прогреется до +8… + 10, что на 7-9 градусов ниже климатической нормы.

«Ветер будет задувать северных румбов, у земли со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый, что в ощущениях понизит температуру еще, как минимум, на 2-3 градуса. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба», - рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом он подчеркнул, что это пока предварительный прогноз и есть надежда, что «атмосферный фронт проскочит раньше, и тогда погода не будет такой сложной».