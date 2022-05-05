Павильоны "Здоровая Москва" откроются в парках столицы 11 мая

"Павильоны начнут работать с 11 мая, они будут работать с 8.00 до 20.00. Всего павильонов откроется в городе 46, они расположены в наиболее удобных для отдыха, прогулок, транспортных местах, поэтому проблем с возможностью посещения их в городу по выбору жителя точно не будет", – рассказал Старшинин.