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1 час назад

Павильоны "Здоровая Москва" откроются в парках столицы 11 мая

Москва24иещё 4

Павильоны "Здоровая Москва" откроются в столичных парках 11 мая, заявил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин.

Павильоны "Здоровая Москва" откроются в парках столицы 11 мая
Фото: Портал правительства МосквыПортал правительства Москвы

"Павильоны начнут работать с 11 мая, они будут работать с 8.00 до 20.00. Всего павильонов откроется в городе 46, они расположены в наиболее удобных для отдыха, прогулок, транспортных местах, поэтому проблем с возможностью посещения их в городу по выбору жителя точно не будет", – рассказал Старшинин.

Он уточнил, что отличие работы павильонов в 2022 году будет в том, что произойдет увеличение объема обследований, а также сориентирована работа на людей с посткоронавирусным синдромом.

"Москва успешно прошла, на наш взгляд, путь в момент пандемии и соответственно сегодня настает тот момент времени, когда стоит оценить состояние здоровья после перенесённого заболевания", – отметил замруководителя столичного Депздрава.

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