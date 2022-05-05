Павильоны "Здоровая Москва" откроются в парках столицы 11 мая

Павильоны "Здоровая Москва" откроются в столичных парках 11 мая, заявил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин.
"Павильоны начнут работать с 11 мая, они будут работать с 8.00 до 20.00. Всего павильонов откроется в городе 46, они расположены в наиболее удобных для отдыха, прогулок, транспортных местах, поэтому проблем с возможностью посещения их в городу по выбору жителя точно не будет", – рассказал Старшинин.
Он уточнил, что отличие работы павильонов в 2022 году будет в том, что произойдет увеличение объема обследований, а также сориентирована работа на людей с посткоронавирусным синдромом.
"Москва успешно прошла, на наш взгляд, путь в момент пандемии и соответственно сегодня настает тот момент времени, когда стоит оценить состояние здоровья после перенесённого заболевания", – отметил замруководителя столичного Депздрава.