Более 150 мелодий прислали на конкурс по единому аудиооформлению транспорта Москвы

Прием заявок на участие в конкурсе на создание единого звукового образа московского транспорта завершился среди музыкантов и композиторов. Всего было отправлено свыше 150 мелодий, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Мы закрыли прием работ на создание единого звукового образа московского транспорта. Вы отправили больше 150 мелодий! Теперь жюри в несколько этапов будет отбирать лучшие, а потом из шорт-листа победителя выберете вы через "Активный гражданин". Вместе решим, как будет звучать транспорт Москвы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что участники конкурса для создания мелодии вдохновлялись Московским центральным кольцом (МЦК) и стуком вагонов поездов, а также историей столичного метро, невзаимной любовью, советскими мультфильмами и полетами бабочек.
Конкурс среди российских музыкантов на создание единого звукового образа для московского транспорта был запущен 6 апреля. Аудиобрендинг планируют использовать для информационных объявлений на станциях, в качестве сервисных сигналов в мобильном приложении "Метро Москвы", а также в корпоративных фильмах, видеороликах и других проектах. Новое аудиооформление появится на всей инфраструктуре столичного транспорта уже этой осенью.