Более 150 мелодий прислали на конкурс по единому аудиооформлению транспорта Москвы

"Мы закрыли прием работ на создание единого звукового образа московского транспорта. Вы отправили больше 150 мелодий! Теперь жюри в несколько этапов будет отбирать лучшие, а потом из шорт-листа победителя выберете вы через "Активный гражданин". Вместе решим, как будет звучать транспорт Москвы", - говорится в сообщении.