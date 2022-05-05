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22 минуты назад

В Москве временно закроют девять станций метро

Мослентаиещё 13

В Москве 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк»
Фото: ТАССТАСС

Девять станций метро будут временно закрыты в Москве в понедельник, 9 мая. Об этом в четверг, 5 мая, сообщается на сайте мэра столицы.

Для пассажиров будут закрыты станции «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная».

Эти ограничения связаны с традиционной акцией «Бессмертный полк». Шествие пройдет по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.

Ранее было подсчитано количество выходных и нерабочих дней в мае. Большинство россиян в последний месяц весны будут отдыхать 13 дней.

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