В Москве 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк»

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Девять станций метро будут временно закрыты в Москве в понедельник, 9 мая. Об этом в четверг, 5 мая, сообщается на сайте мэра столицы.

Для пассажиров будут закрыты станции «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная».

Эти ограничения связаны с традиционной акцией «Бессмертный полк». Шествие пройдет по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.