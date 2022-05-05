В Москве начнут выпускать колбасу для диабетиков

Колбасу для профилактики диабета в ближайшем будущем начнут выпускать в Москве. Об этом в четверг, 5 мая, агентству РИА Новости сообщил доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА имени Тимирязева Андрей Гурин.

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Эксперт отметил, что снижающие уровень сахара в крови колбасные изделия должны поступить в продажу осенью 2022 года.

«За счет нашего продукта можно будет значительно снизить импорт лекарственных средств, используемых для профилактики и лечения диабета второго типа, — например, препаратов «Глюкобай» и «Сиофор», — заявил Гурин.

Специалист рассказал, что производство нового вида колбасы начнется с небольших партий: первое время планируется выпускать по 200 килограммов продукта в день. Но постепенно данные объемы будут расти.

Гурин назвал и цену продукта: стоимость колбасы для профилактики диабета практически не будет отличаться от стоимости обычной вареной колбасы и составит 300-400 рублей за 0,5 килограмма.