В Битцевском лесу обустроят четыре скейт-парка

Четыре скейт-парка и два памп-трека обустроят на территории рекреационных центров в Битцевском лесу на юго-западе Москвы, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы Официальный сайт мэра Москвы

"Скейт-парки и памп-треки будут созданы в рекреационных центрах: под Севастопольским путепроводом, рядом с детским парком в Сумском проезде, около станции метро "Улица Академика Янгеля" и на улице Айвазовского. Все они появятся на месте гаражно-строительных кооперативов. Это позволит жителям близлежащих районов провести свой досуг с максимальной пользой, не заходя в лес, тем самым снизится антропогенная нагрузка на центральную часть Битцевского леса", - говорится в сообщении.

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Много лет гаражи, стоявшие возле Битцевского леса, захламляли территорию, портили вид и мешали свободному проходу жителей в парк. Теперь преграждающие горожанам путь гаражи уберут, а территории вновь станут общими и доступными для всех, отмечает замруководителя департамента Сергея Мельникова.

"В районе Ясенево в рекреационном центре "Двор в лесу" будет обустроен скейт-парк площадью 2 400 кв. м. На этой площадке можно будет проводить соревнования по скейтбордингу мирового класса - в олимпийских дисциплинах "Парк" и "Стрит". "Парк" - дисциплина, в которой спортсмены проводят соревнования на специальных трассах из взаимосвязанных радиусных элементов, трансферов и бэнков, расположенных с различным уклоном, глубиной и высотой. Фигуры располагаются таким образом, чтобы обеспечивать спортсменам необходимую скорость движения для исполнения трюков в серию", - отметил Мельников.

В рекреационном центре под Севастопольским путепроводом в районе Ясенево в этом году планируется создать скейт-парк площадью 495 кв. м. Он будет рассчитан на самых юных райдеров. Площадка отлично подойдет тем, кто только начинает пробовать себя в скейтбординге и самокате. В спортивном кластере рядом с детским парком на Сумском проезде для жителей района Чертаново Северное предполагается организовать скейт-парк площадью 2,4 тыс. кв. м и памп-трек - 1 700 "квадратов".