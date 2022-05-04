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1 час назад

Некоторые станции метро Москвы будут работать только на вход и пересадку 4 мая

ТАСС

Ряд центральных станций Московского метрополитена 4 мая с 15:00 будет работать только на вход и пересадку пассажиров. Такое решение было принято в связи с репетицией парада в честь 9 Мая, об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ряд станций метро 4 мая будут работать только на вход и пересадку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня с 15:00 до окончания репетиции военного парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку", - говорится в сообщении.

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