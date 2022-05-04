Ряд станций метро 4 мая будут работать только на вход и пересадку

"Сегодня с 15:00 до окончания репетиции военного парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку", - говорится в сообщении.