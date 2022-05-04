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1 час назад

В Москве выберут экспонат для Государственного исторического музея

ТАССиещё 1

Участники столичного проекта "Активный гражданин" выберут экспонат, который будет представлять Государственный исторический музей в Москве. Об этом ТАСС сообщил в среду руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

В Москве выберут экспонат для Государственного исторического музея
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Государственный исторический музей, расположенный в сердце Москвы, на Красной площади, стал главным хранителем самых значимых страниц тысячелетней истории России. У пользователей "Активного гражданина" есть уникальный шанс самим определить экспонат, который будет представлять Исторический музей в знаменательный юбилейный год. Принять участие в голосовании сможет любой пользователь, зарегистрированный на портале mos.ru", - сказал Пищелко.

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Он уточнил, что на голосование вынесены шесть уникальных раритетов из закрытых фондов крупнейшего национального музея России. Среди них - золотая монета времен Ивана Грозного, стакан авторства мастера Александра Вершинина, кокошник XVIII века, грамота императора Николая I, сундук-подголовок XVII века, портрет цесаревича Александра Николаевича. Эти экспонаты никогда ранее не выставлялись в музее. Выбранный большинством голосов предмет на месяц переместится в основную музейную экспозицию.

"Активный гражданин" - уникальная площадка для проведения среди различных групп москвичей голосований в электронной форме по вопросам городского развития. С начала работы проекта москвичи приняли участие более чем в пяти тысячах голосований, принято более 185 млн мнений. Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе.

"За минувшие полтора века Исторический музей сыграл огромную роль в изучении истории нашей страны и сохранении богатейшего культурного наследия. И в год 150-летия музея мы рады сотрудничеству с проектом "Активный гражданин", который оказал музею поддержку, не просто рассказывая об уникальных предметах, хранящихся в фондах, но и предоставил подписчикам возможность выбора юбилейного экспоната", - добавил директор Исторического музея Алексей Левыкин.

Перечисленные экспонаты можно будет увидеть на выставке в Государственном историческом музее с 4 мая. Ее специально подготовили для того, чтобы активные граждане и все желающие ознакомились с предметами вживую. Все экспонаты будут снабжены этикетками с информацией о конкурсе. А предмет, победивший в голосовании, переместится в основную экспозицию музея и будет выставляться там в течение месяца.

Новости Москвы,Алексей Левыкин,Александр Вершинин,Иван Грозный,
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