Станции метро в центре столицы будут работать с ограничениями

Станции метро в центре Москвы 7 и 9 мая будут работать только на вход и пересадку из-за репетиции парада Победы и акции "Бессмертный полк".

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"Станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку", – сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

Также по требованию полиции возможны ограничения на вход и выход на прилегающих станциях метро. Ограничения начнут действовать в 05:30 и сохранятся до окончания мероприятий.

Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая.

В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.