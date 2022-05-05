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45 минут назад

Станции метро в центре Москвы будут работать с ограничениями 7 и 9 мая

Москва24иещё 13

Станции метро в центре Москвы 7 и 9 мая будут работать только на вход и пересадку из-за репетиции парада Победы и акции "Бессмертный полк".

Станции метро в центре столицы будут работать с ограничениями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку", – сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

Также по требованию полиции возможны ограничения на вход и выход на прилегающих станциях метро. Ограничения начнут действовать в 05:30 и сохранятся до окончания мероприятий.

Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая.

В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В параде участие примут 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов. Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

Новости Москвы,Красная площадь,
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