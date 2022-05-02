Москвичи не торопятся арендовать дачи на лето

Сезон загородной аренды в этом году сильно задерживается, рассказали участники рынка Forbes. По их словам, спрос в этом году упал минимум на 35%. Обычно клиенты начинают искать подходящие дома в феврале-марте, в этот раз пик активности совпадет с началом настоящего тепла, предсказывают аналитики. По их словам, основная причина — экономическая неопределенность. Что касается цен — они остались на прошлогоднем уровне или незначительно выросли на 5-7%. Бюджетные дома можно арендовать в среднем за 60 тысяч рублей в месяц, качественные коттеджи в поселках с инфраструктурой — за 100 тысяч. Но цены скоро снизятся, говорит основатель инвестиционной компании Realiste Алексей Гальцев:

Фото: ТАСС ТАСС

Алексей Гальцев основатель инвестиционной компании Realiste

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«Наблюдается полная стагнация, и это отображается и в продаже, и в аренде. Аренда действительно сейчас пользуется очень небольшим спросом, потому что платежеспособное население, средний класс, во многом хочет уехать из России, и именно они снимали достаточно дорогие коттеджи на лето, чтобы уехать от будничных проблем и не сидеть летом в душной Москве. Эти люди перебираются в Дубай, в другие юрисдикции — Ереван, Казахстан и прочее, именно поэтому спрос на загородную недвижимость сезонную, летнюю резко упал. Цены на загородную недвижимость, с точки зрения аренды, очень скоро должны упасть, потому что те же арендодатели, которые подняли цены во время ковида и заработали на этом неплохо, сейчас рассчитывают, что все восстановится, но не восстановится. Цены упадут примерно в два раза на краткосрочную недвижимость уже в июне. По поводу, что больше пользуется спросом, пользуется западное направление больше спросом, это по Рублевке, Новая Рига и так далее. На сегодня хороший, добротный дом где-то на 300 кв м с небольшим бассейном и биллиардным столом можно снять примерно за 170 тысяч рублей. Думаю, что дешевле на месяц снять уже будет невозможно. Но эти цены опять же, скорее всего, просядут, и скоро мы увидим на такие дома цены ниже 100 тысяч рублей уже в июне».

Есть еще факторы, которые влияют на спрос арендаторов — это выгодные предложения по покупке новой недвижимости и более доступная заграница, указывает глава компании Landwerk Дмитрий Гордов:

— Сейчас можно приобрести дом уже с отделкой на первичке, что означает современный стиль, это не бабушкина дача, это абсолютно новая недвижимость, в диапазоне 10-12 млн рублей то, что в ипотеку будет обходиться в пределах 50 тысяч рублей в месяц. Да, это ипотека, но при этом это решает текущую историю, с точки зрения наличия какого-то варианта проведения времени за городом, при этом это деньги не впустую, они так или иначе капитализируются с учетом того, растет стоимость материалов, особенно отделочных, некоторая дополнительная еще защита инвестиций. Поэтому один из моментов то, что именно первичная недвижимость частично оттянула на себя спрос на аренду. Вопрос, что какая-то экономическая неуверенность и так далее, этот аспект, скорее всего, не влияют, потому что ставки держатся, льготная ипотека, семейная ипотека — все это работает.

—Авиасообщение открыто, и заграница стала доступнее.

— Конечно же, это влияет, в прошлом году у нас был ковид, сейчас тоже необычные условия, поэтому люди уже давно заждались, засиделись возможности отдохнуть на море, и это в определенном смысле влияет на спрос.