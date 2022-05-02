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42 минуты назад

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве причалов на Москве-реке

Вечерняя Москваиещё 7

Перед открытием речной навигации причалы на Москве-реке приведены в порядок. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о благоустройстве причалов на Москве-реке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Особое внимание, по словам главы города, было уделено Северному речному вокзалу, который после реставрации вернул себе звание главной круизной гавани столицы.

В 2020 году были капитально отремонтированы все 17 причалов, где подведены электричество и вода для заправки теплоходов. Дно в местах швартовки расчистили и укрепили бетонными плитами, добавил Сергей Собянин.

Он отметил, что в 2021 году речные суда подходили к причалам СРВ больше 11 тысяч раз.

Мэр подчеркнул, что парк, который благоустроили у вокзала, вошел в число любимых мест для отдыха у жителей и гостей города.

— Мы вернули ему исторический облик и планировку, отреставрировали скульптуры и фонтаны, поставили один новый, обновили дорожки и освещение, сделали детские и спортивные площадки. На набережной открыли пляжную зону с бассейнами, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин открыл летнюю навигацию на Москве-реке. В новом сезоне на Северный речной вокзал причалят 100 круизных теплоходов, которые соединяют Москву с десятками других городов России.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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