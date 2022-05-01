За сутки в Москве от COVID-19 вылечились 424 пациента

Лучшая профилактика коронавирусной инфекции — это вакцинация.

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru Ю. Иванко. Mos.ru

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки в городе госпитализированы 128 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 90 пациентов.

За последние сутки московские врачи вылечили еще 424 пациента. За все время пандемии выздоровели уже более 2,5 миллиона человек. За сутки в городе зафиксировано 455 новых случаев COVID-19.

За сутки скончались 19 пациентов с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным результатом теста на коронавирус.