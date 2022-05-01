Названы самые высокооплачиваемые сферы работы в Москве

По итогам четырех месяцев 2022 года самая большая средняя зарплата в Москве была в сфере строительства – 118 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Фото: ЧП Столица ЧП Столица

«По итогам первого квартала 2022 года в столице одни из самых высоких средних зарплат готовы были платить в сфере строительства – до 118 тысяч рублей», – говорится в отчете.

Помимо этого, по результатам исследования высокий заработок в Москве гарантирован специалистам транспорта и логистики – до 104 тысяч рублей и производства и агропрома – до 94 тысяч рублей. Программистам на старте карьеры предлагают должности с оплатой до 90 тысяч рублей. Средняя зарплата у сотрудников офиса составляет около 78 тысяч рублей, а сотрудники услуг в сфере бизнеса в среднем по столичному региону зарабатывают от 65 тысяч рублей.

Примечательно, что наименьшая средняя зарплата по столице у специалистов сферы услуг и торговли. Доход в этих сферах составляет не более 55 тысяч рублей.