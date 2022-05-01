Названы самые высокооплачиваемые сферы работы в Москве

По итогам четырех месяцев 2022 года самая большая средняя зарплата в Москве была в сфере строительства – 118 тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».
«По итогам первого квартала 2022 года в столице одни из самых высоких средних зарплат готовы были платить в сфере строительства – до 118 тысяч рублей», – говорится в отчете.
Помимо этого, по результатам исследования высокий заработок в Москве гарантирован специалистам транспорта и логистики – до 104 тысяч рублей и производства и агропрома – до 94 тысяч рублей. Программистам на старте карьеры предлагают должности с оплатой до 90 тысяч рублей. Средняя зарплата у сотрудников офиса составляет около 78 тысяч рублей, а сотрудники услуг в сфере бизнеса в среднем по столичному региону зарабатывают от 65 тысяч рублей.
Примечательно, что наименьшая средняя зарплата по столице у специалистов сферы услуг и торговли. Доход в этих сферах составляет не более 55 тысяч рублей.
Ранее в рамках исследования сервиса «Работа.ру» россияне назвали главные факторы для выбора новой работы. Согласно результатам, 67 процентов россиян считают, что решающим фактором при выборе новой работы является стабильность. 63 процента опрошенных назвали высокий уровень зарплаты, 54 процента – проголосовали за адекватный коллектив и руководство организации.