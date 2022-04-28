Летний сезон откроется в Парке Горького с 1 мая

Парк Горького с 1 мая открывает летний сезон. Праздничная программа стартует в 12:00, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

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Впервые после масштабного ремонта для гостей откроется народная обсерватория. В течение трех часов можно будет смотреть за Солнцем в телескоп со стократным увеличением. В 15:30 на этой площадке состоятся две часовые лекции: "Небесная сфера: основы астрономических наблюдений" и "Системы мира: от Аристотеля до Эйнштейна".

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В 18:00 пространство около обсерватории наполнится космическими звуками. Их создадут, используя музыкальный инструмент ханга, который представляет собой несколько соединенных полусфер из особо прочной стали. Перед горожанами на деревянном подиуме выступят профессионалы Ульяна Черная и Анастасия Виноградова. Они познакомят слушателей с миром интуитивной музыки и свободной импровизации. Закончится день в обсерватории наблюдением за звездами на ночном небе в телескоп с увеличением в 400 раз. Мероприятие продлится с 20:00 до 22:00.

Отмечается, что наблюдения за небесными телами обсерватория Парка Горького собирается проводить каждый день с 1 по 8 мая. Дневные сеансы пройдут с 12:00 до 15:00, а вечерние – с 20:00 до 22:00. Занятия будут организованы платно, зарегистрироваться на них можно будет за несколько дней до планируемой даты посещения.

Для активных жителей и гостей столицы в Парке Горького организуют танцы. Первые занятия пройдут 1 мая в 15:00. Их проведет хореограф, победитель проекта "Танцуй!" Александр Могилев на центральной танцплощадке. Затем мастер-классы будут проходить каждую субботу с 19:00 до 20:00 под куполом Alpbau в парке искусств "Музеон".

Для тех, кто любит поэзию, проведут выступление актеров театра и кино, которое состоится 1 мая в 17:00 в ажурной беседке. Стихи поэтов Серебряного века, шестидесятников и современников прочтут актриса Фонда Сергея Безрукова Александра Халипская, актеры театра и кино Яна Кокина и Евгений Петров. Следующая встреча в беседке запланирована на 6 мая на 18:00. Гости смогут послушать музыкальные импровизации столичных джаз-бандов. Выступления продлятся до 20:00.

С открытием летнего сезона в парке Горького стартует и игротека в павильоне "Школа". В рамках мероприятия каждый желающий сможет поиграть в настольные игры с 12:00 до 19:00. Уточняется, что в этом павильоне есть богатая коллекция настольных игр на любой вкус. Играть в них можно будет в течение всего летнего сезона, игротека будет доступна каждый день с 12:00 до 19:00.

С 3 мая в парке начнутся спортивные занятия. В этом году москвичам предложат изучить новый тип тренировок – Hike Athletics, благодаря которому получится развить упругость и силу мышц. Для тренировок нужна будет комфортная одежда и обувь. Присоединиться смогут все желающие. Спортивное мероприятие состоится 3 мая в партере на танцплощадке центральной аллеи, а 5 и 8 мая – в "Музеоне". Начало тренировок в 11:00.

Также 3 мая гостей парка приглашают на урок по актерскому мастерству и сценическому движению, он пройдет в "Музеоне". В качестве ведущего выступит актер театра и кино Петр Королев, он проведет занятие в павильоне "Школа". Время начала урока – 12:00, также нужна предварительная регистрация.

7 мая в Парке Горького состоится "Пейзаж пастелью". Бесплатное занятие начнется в 12:00 в ажурной беседке, его проведет художница Александра Калиничева. Гостям предложат написать пейзажи парка с помощью пастели. Все необходимое для рисования раздадут на месте.

Для старшего поколения в столичном парке проведут новый формат занятий проекта "Московское долголетие" – пеший лекторий. Участники прогуляются по парку в компании экскурсоводов и узнают интересные факты из истории этого места.