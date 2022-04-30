Москвичам пообещали до +10 в субботу

В Московском регионе в субботу, 30 апреля, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, следует из данных Гидрометцентра России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным специалистов, днем в столице от +8°C до +10°C, в ночь на 1 мая температура воздуха может максимально опуститься до отметки в -1°C. Ветер северо-западный со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление составит 751–754 мм рт. ст. Влажность воздуха - около 80%.

В Подмосковье ожидается температура от +6°C до +11°C, ночью температура в некоторых районах может опуститься до отметки в +1°C... -4°C. Влажность воздуха -- до 83%.