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1 час назад

До +10 ожидается в Москве

Газета.Ruиещё 8

В Московском регионе в субботу, 30 апреля, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, следует из данных Гидрометцентра России.

Москвичам пообещали до +10 в субботу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным специалистов, днем в столице от +8°C до +10°C, в ночь на 1 мая температура воздуха может максимально опуститься до отметки в -1°C. Ветер северо-западный со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление составит 751–754 мм рт. ст. Влажность воздуха - около 80%.

В Подмосковье ожидается температура от +6°C до +11°C, ночью температура в некоторых районах может опуститься до отметки в +1°C... -4°C. Влажность воздуха -- до 83%.

Ранее жителей Москвы предупредили об аномальном похолодании и ночных заморозках. Также ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в столице не будет весеннего тепла до конца месяца, а температура вряд ли преодолеет отметку в +15°C. По его словам, тепло придет в Подмосковье и столицу к 9 мая.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,
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