В настоящее время в Москве проходят Дни исторического и культурного наследия, напомнил горожанам в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что первые экскурсии состоялись 18 апреля, в День памятников и исторических мест.
В тот день москвичи смогли побывать в особняке Зинаиды Морозовой и Доме Дурасова.
«Еще в этом году ценители истории архитектуры смогут попасть в здания, доступ в которые обычно ограничен: особняк Листа, особняк Смирнова и дом Кропоткина. Можно сходить в недавно отреставрированные дом Третьяковых, Дом культуры "ГЭС-2" и доходный дом купца Василия Быкова», — написал Собянин.
Мэр Москвы добавил, что в рамках события также подготовили отдельные программы для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, для горожан с нарушениями слуха пройдут специальные экскурсии в главном доме усадьбы Замятина-Третьякова и особняке Василия Носова.