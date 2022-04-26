В настоящее время в Москве проходят Дни исторического и культурного наследия, напомнил горожанам в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: telegram-канал Мэр Москвы Сергей Собянин telegram-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

Он отметил, что первые экскурсии состоялись 18 апреля, в День памятников и исторических мест.

В тот день москвичи смогли побывать в особняке Зинаиды Морозовой и Доме Дурасова.

«Еще в этом году ценители истории архитектуры смогут попасть в здания, доступ в которые обычно ограничен: особняк Листа, особняк Смирнова и дом Кропоткина. Можно сходить в недавно отреставрированные дом Третьяковых, Дом культуры "ГЭС-2" и доходный дом купца Василия Быкова», — написал Собянин.