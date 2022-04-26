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24 минуты назад

Собянин напомнил москвичам о проходивших в столице Днях исторического и культурного наследия

Елена Прошина

В настоящее время в Москве проходят Дни исторического и культурного наследия, напомнил горожанам в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве проходят дни исторического и культурного наследия
Фото: telegram-канал Мэр Москвы Сергей Собянинtelegram-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

Он отметил, что первые экскурсии состоялись 18 апреля, в День памятников и исторических мест.

В тот день москвичи смогли побывать в особняке Зинаиды Морозовой и Доме Дурасова.

«Еще в этом году ценители истории архитектуры смогут попасть в здания, доступ в которые обычно ограничен: особняк Листа, особняк Смирнова и дом Кропоткина. Можно сходить в недавно отреставрированные дом Третьяковых, Дом культуры "ГЭС-2" и доходный дом купца Василия Быкова», — написал Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в рамках события также подготовили отдельные программы для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, для горожан с нарушениями слуха пройдут специальные экскурсии в главном доме усадьбы Замятина-Третьякова и особняке Василия Носова.

Новости Москвы,Зинаида Морозова,Василий Быков,Сергей Собянин,
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