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25 минут назад

Собянин учредил гранты на профобучение с целью трудоустройства

ТАССиещё 3

Власти Москвы учредили гранты на профессиональное обучение с целью трудоустройства, на это выделено 100 млн рублей. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

Собянин учредил гранты на профобучение с целью трудоустройства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Правительство Москвы утвердило порядок предоставления грантов гражданам, прошедшим обучение по программам среднего или дополнительного профессионального образования с целью дальнейшего трудоустройства. На эти цели из городского бюджета выделено 100 млн рублей. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Гранты смогут получить граждане, достигшие 18 лет, которые на момент начала обучения не состояли в трудовых отношениях; по собственной инициативе прошли обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования; самостоятельно оплатили обучение; осуществляют непрерывную трудовую деятельность не менее трех месяцев по трудовому договору, заключенному не ранее следующего дня после заключения договора об обучении.

Величина гранта составит до 95% фактически понесенных и документально подтвержденных затрат на обучение, но не более 60 тыс. рублей в расчете за один календарный год. Получить грант можно будет однократно. Прием и отбор заявок на получение грантов будет осуществлять Департамент предпринимательства и инновационной политики города Москвы.

"Ожидается, что новой мерой поддержки воспользуются порядка 6 тыс. москвичей ежегодно. Выделение грантов на обучение с целью дальнейшего трудоустройства является частью пакета мер по поддержке граждан в условиях санкционного давления", - добавляется в материале.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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