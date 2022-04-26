Собянин учредил гранты на профобучение с целью трудоустройства

Власти Москвы учредили гранты на профессиональное обучение с целью трудоустройства, на это выделено 100 млн рублей. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

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"Правительство Москвы утвердило порядок предоставления грантов гражданам, прошедшим обучение по программам среднего или дополнительного профессионального образования с целью дальнейшего трудоустройства. На эти цели из городского бюджета выделено 100 млн рублей. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Гранты смогут получить граждане, достигшие 18 лет, которые на момент начала обучения не состояли в трудовых отношениях; по собственной инициативе прошли обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования; самостоятельно оплатили обучение; осуществляют непрерывную трудовую деятельность не менее трех месяцев по трудовому договору, заключенному не ранее следующего дня после заключения договора об обучении.

Величина гранта составит до 95% фактически понесенных и документально подтвержденных затрат на обучение, но не более 60 тыс. рублей в расчете за один календарный год. Получить грант можно будет однократно. Прием и отбор заявок на получение грантов будет осуществлять Департамент предпринимательства и инновационной политики города Москвы.