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1 час назад

Москва лидирует среди регионов РФ по оказанию госуслуг онлайн

Москва24иещё 11

Москва по итогам прошлого года заняла первое место в России по доле жителей, которые получают услуги онлайн, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Москва заняла первое место в РФ по доступности электронных услуг
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Она отметила, на сегодняшний день, согласно данным Росстата, цифровыми услугами пользуются 97,5% жителей столицы. За последние пять лет этот показатель увеличился более чем на 30%.

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"Сейчас на портале mos.ru зарегистрировано уже больше 14,5 миллиона личных кабинетов. За все время работы ресурса москвичи воспользовались его услугами и сервисами свыше 2,5 миллиарда раз. Наиболее популярные из них есть в городских мобильных приложениях", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Она подчеркнула, что в настоящее время горожанам доступно свыше 380 разных услуг и сервисов на mos.ru.

В свою очередь, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что Москва завершает цифровизацию государственных услуг в жилищной сфере.

"В настоящее время из 13 услуг четыре представлены на портале mos.ru, но уже в ближайшее время оставшиеся девять также переведут в электронный вид", – подчеркнул он.

Ефимов добавил, что самой популярной услугой, за которой обращаются около 30 тысяч раз ежегодно, является заказ справок о правах на жилье, зарегистрированных до 1998 года.

Председатель Комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук рассказала, что самыми востребованными услугами, которые оказываются онлайн, являются услуги социального направления, связанные с ежедневными потребностями москвичей.

По ее словам, это возможность записаться к врачу, в детский сад, на прохождение медкомиссии на получение автомобильных прав и другие.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные власти уже 10 лет занимаются цифровизацией медицины. Она отметила, что это является важным инструментом для внесения изменений в систему здравоохранения. Возможность онлайн-записи к врачу появилась в 2012 году. За это время услугой стали пользоваться более 80% пациентов. При этом чаще всего москвичи записываются на прием с помощью мобильного приложения.

Новости Москвы,Елена Шинкарук,Анастасия Ракова,Владимир Ефимов,Наталья Сергунина,Правительство Москвы,Росстат,
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