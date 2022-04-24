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45 минут назад

Москвичей ожидают резкие перемены погоды на следующей неделе

ТАССиещё 2

Следующая неделя в Москве начнется с погоды, характерной для конца мая, - воздух днем будет прогреваться до 18-19 градусов. В среду днем температура резко упадет до плюс 5-10 градусов, и конец месяца будет холодным, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичей ожидают резкие перемены погоды
Фото: ТАССТАСС

"В понедельник совсем теплая погода -17-19 градусов днем, но с небольшим дождиком. Это, конечно, температура выше нормы, которая соответствует третьей декаде мая. Во вторник аналогичная погода: ночью около 10 градусов, днем - 16-18 градусов", - сказал он.

Однако, по словам Вильфанда, 27 апреля в Москве резко похолодает. Температура ночью будет в диапазоне плюс 5-6 градусов, днем - 10-12 градусов тепла. "То есть температура понизится сразу на 6-7 градусов. Конец месяца будет холодным", - отметил он.

Метеоролог добавил, что в дальнейшем похолодание продолжится. В четверг в столице столбики термометров ночью будут опускаться до 0 градусов, а в Подмосковье - даже до отрицательных значений. Днем воздух в Москве прогреется лишь до плюс 5-10 градусов.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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