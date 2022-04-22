В Москве открылась выставка древнеримских монет

Выставка "Пришел. Увидел. Победил. Великие римские императоры" открылась в пятницу в Музее Международного нумизматического клуба в Москве. В экспозиции представлены крупнейшая коллекция древнеримских золотых монет, служившие императорскими наградами золотые медальоны, а также уникальные археологические находки.

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"Монета сегодня - та газета, которая отражает эпоху, в которой она была произведена, - сказал на открытии экспозиции учредитель музея Вагит Алекперов. - Мы знаем всех великих императоров, определяем все периоды той или иной эпохи именно через монеты, потому что они не исчезали, они имели ценность, их не уничтожали как скульптуры. Они сохранились и дали возможность современному человеку окунуться в ту эпоху".

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По его словам, выставка открывает возможность проанализировать увиденное не только любителям нумизматики, но и научному сообществу.

В экспозицию вошли монеты из фонда Музея Международного нумизматического клуба, а также подлинники из коллекций Государственного Эрмитажа, ГМИИ им. А. С. Пушкина и Государственного исторического музея. Многие из них представили широкой публике впервые. По словам куратора выставки Богдана Берковского, это первый такой энциклопедический проект, где представлены аспекты древнеримской жизни.

"Казалось бы, монеты. Но каждая монета - это маленький мир, полный своего уникального содержания", - отметил эксперт.

Одним из центральных экспонатов выставки является единственное сохранившееся в мире с III века н. э. древнеримское знамя - вексиллум. Знамя, с которым римские легионеры шли в атаку, обнаружили в Египте. В середине XIX века вексиллум приобрел Музей изящных искусств (ныне ГМИИ им. А. С. Пушкина). На знамени изображена богиня победы Виктория. В правой руке она держит лавровый венок - символ победителя, в левой руке находится пальмовая ветвь - символ почести и поклонения триумфатору.

"Подобные знамена изображались на монетах. Эти же знамена служили наградой ветеранам. Скорее всего, это знамя и было той самой наградой, которую положили воину в могилу", - заключил Берковский.