В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

В Москве 24 апреля начнется речная навигация

ТАССиещё 2

В Москве в воскресенье стартует сезон речной навигации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В Москве 24 апреля начнется речная навигация
Фото: ТАССТАСС

"Праздничное открытие речной навигации уже в это воскресенье на Северном речном вокзале. Ждем всех на наш профессиональный праздник с 11:00 до 22:00. Будет много живой музыки, тематические квесты, анимация для детей, детские лекции по ПДД и поведению у воды, мастер-классы, экскурсии в здании вокзала", - сообщили в департаменте.

Кроме того, 24 апреля Музей транспорта Москвы запустит новую экскурсию на Северном речном вокзале "Прогулка по палубе архитектурного корабля". Экскурсии в этот день будут доступны бесплатно, по предварительной регистрации. С 28 апреля билеты можно будет купить на сайте и в сувенирном магазине музея на Северном речном вокзале. Участники экскурсии смогут ознакомиться со зданием вокзала и историей его строительства через инсталляцию архитектора Александра Бродского "Комната особого назначения". Также можно посмотреть на виды на Москву с крыши вокзала.

Ранее сообщалось, что в этом году в Москве изменят формат прогулочных речных перевозок. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) будет следить за 44 причалами Москвы-реки. Для круглосуточного мониторинга в акватории работают почти 300 камер. На причалах создадут единую навигацию. "Речные прогулки станут такими же понятными, как и поездки на автобусе или метро", - пообещали в департаменте транспорта. На плакатах с картами должны указать все остановки и места посадки - у каждого маршрута будет свой цвет на карте.

На сайте и в приложении "Московский транспорт" пассажиры смогут получать информацию об изменениях в расписании и выбирать время поездки. Также в этом году планируют создать сервис покупки билетов.

Новости Москвы,Александр Бродский,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители