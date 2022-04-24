В Москве 24 апреля начнется речная навигация

В Москве в воскресенье стартует сезон речной навигации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

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"Праздничное открытие речной навигации уже в это воскресенье на Северном речном вокзале. Ждем всех на наш профессиональный праздник с 11:00 до 22:00. Будет много живой музыки, тематические квесты, анимация для детей, детские лекции по ПДД и поведению у воды, мастер-классы, экскурсии в здании вокзала", - сообщили в департаменте.

Кроме того, 24 апреля Музей транспорта Москвы запустит новую экскурсию на Северном речном вокзале "Прогулка по палубе архитектурного корабля". Экскурсии в этот день будут доступны бесплатно, по предварительной регистрации. С 28 апреля билеты можно будет купить на сайте и в сувенирном магазине музея на Северном речном вокзале. Участники экскурсии смогут ознакомиться со зданием вокзала и историей его строительства через инсталляцию архитектора Александра Бродского "Комната особого назначения". Также можно посмотреть на виды на Москву с крыши вокзала.

Ранее сообщалось, что в этом году в Москве изменят формат прогулочных речных перевозок. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) будет следить за 44 причалами Москвы-реки. Для круглосуточного мониторинга в акватории работают почти 300 камер. На причалах создадут единую навигацию. "Речные прогулки станут такими же понятными, как и поездки на автобусе или метро", - пообещали в департаменте транспорта. На плакатах с картами должны указать все остановки и места посадки - у каждого маршрута будет свой цвет на карте.