Собянин анонсировал открытие фестиваля «Пасхальный дар»

Открытие седьмого московского фестиваля «Пасхальный дар» в своем блоге анонсировал мэр столицы Сергей Собянин.

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Градоначальник сообщил, что в субботу, 23 апреля, в столице заработают 23 площадки в центре города и в округах.

«На фестивальных площадках вновь будут расти "Пасхальные деревья добра", под которыми можно найти пасхальные яйца с желаниями детей, инвалидов, одиноких пожилых людей. Взяв одно из них, вы сделаете шаг к тому, чтобы подарить человеку радость», — рассказал мэр, призвав москвичей исполнить мечты подопечных НКО.

На Тверском бульваре заработает проект «Четвероногий друг», где можно будет помочь приютам или забрать себе питомца. А на Профсоюзной улице расскажут, как правильно обращаться с отходами и защищать окружающую среду, отметил глава города.

Кроме того, благотворительные фонды приготовили интересные лекции, творческие и инклюзивные мастер-классы, театральные постановки для детей.

На площадках также будут работать кафе и рестораны, где гостям предложат запеченные лепестки тыквы с медом, сладкий плов с сухофруктами, семгу в апельсиновом джеме, тихвинскую кашу и грибные кундюмы. На ярмарках можно будет купить куличи, пасху, пироги, коврижки, кексы. На память или в подарок можно приобрести продукцию с пасхальной символикой, изготовленную мастерами по старинным технологиям, рассказал мэр.