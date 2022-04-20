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28 минут назад

В Москве проездные школьников и студентов заработают по-новому

Мослентаиещё 2

С 1 мая 2022 года проездные обучающихся школ и вузов Москвы заработают по-новому: абонементы по социальной карте москвича будут действовать 30 или 90 дней с любой даты покупки. Как отмечается на портале transport.mos, ранее билеты действовали до конца календарного месяца независимо от того, когда была совершена их покупка.

Проездные школьников и студентов заработают по-новому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы продолжаем делать транспорт комфортным и доступным. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина изменили условия действия проездных билетов на карте москвича для студентов и школьников — теперь пользоваться ими будет удобнее и выгоднее», — отметил заместитель мэра по транспортным вопросам Максим Ликсутов.

По его словам, данное нововведение также позволит сократить очереди в кассы первого числа месяца на 25 процентов.

Пополнить социальную карту по-прежнему можно в кассах и терминалах продажи и пополнения билетов метро и наземного транспорта, а также в мобильных приложениях «Московский транспорт» и «Метро Москвы».

Ранее россиян удивила стоимость проезда в московском транспорте 1907 года. Речь шла о проезде в открытых автобусах, курсирующих от Марьиной рощи до Останкина.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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