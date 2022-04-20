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36 минут назад

Москвичей предупредили о сильном ливне

Мослентаиещё 2

Столицу накроет сильный ливень, ожидается выпадение до четверти месячного объема осадков. Непогода достигнет пика в четверг, 21 апреля, предупреждает портал «Метеовести».

Москвичей предупредили о сильном ливне
Фото: ТАССТАСС

«В Москве влияние приближающегося циклона начнет сказываться сегодня к вечеру: местами пройдут небольшие дожди, но воздух успеет прогреться до плюс 13 градусов. В четверг ненастье усилится», — сообщил источник. Днем температура воздуха не превысит 10 градусов тепла.

При этом в пятницу, 22 апреля, ожидается потепление. Столбики термометров на выходных покажут от 14 до 16 градусов тепла.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве в течение недели будет соответствовать климатической норме.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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