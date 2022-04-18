В Москве открылся кинофорум социального кино "Шередарь"

18 апреля в Центре документального кино в Москве стартовал VI Открытый кинофорум социального кино "Шередарь". В этом году на участие в мероприятии были поданы рекордные 175 заявок, сообщает ТАСС.

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"В этом году мы отмечаем рекордное количество присланных работ - 175 из 37 регионов России. Это реальный всплеск. На конкурс заявлены работы из Армении, впервые принимают участие представители Казахстана и Киргизии", - заявил член жюри фестиваля, режиссер-документалист, доцент ВГИКа Виталий Калинин.

Кинофорум ежегодно проводится во Владимирской области с 2016 года. Организатором выступает благотворительный фонд реабилитации детей "Шередарь", в 2020 году мероприятие пришлось отменить из-за коронавируса, а в прошлом году кинофорум прошел в гибридном формате.