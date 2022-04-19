Движение транспорта на ряде улиц Москвы ограничат 20-22 и 25 апреля

Ограничения для транспорта введут на ряде улиц Москвы вечером и ночью 20-22 и 25 апреля из-за подготовки к празднованию Дня Победы. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

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"В Москве ограничат движение транспорта в связи с подготовкой к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. <...> Ограничения будут действовать в вечерние и ночные часы", - говорится в публикации.

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Так, с 23:30 20 апреля до 02:00 21 апреля перекроют внешнюю сторону МКАД на участке от Минского до Новорязанского шоссе, Новорязанское шоссе (от дома 3, корпуса 1 на Новорязанском шоссе до пересечения с МКАД), Волгоградский проспект (от МКАД до Третьего транспортного кольца), Проектируемый проезд № 3502.

"С 23:00 21 апреля до 02:00 22 апреля ограничения введут в 1-м Силикатном проезде (от Звенигородского шоссе до 2-го Силикатного проезда), 2-м и 3-м Силикатных проездах, Оружейном переулке, на Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, 1-й Тверской-Ямской, Садовой-Каретной, а также на Триумфальной площади. Движение перекроют на Самотечной эстакаде, Садовом кольце, Садовой-Спасской и Садовой-Черногрязской улицах, на Земляном Валу (от Садовой-Черногрязской улицы до Большого Дровяного переулка), дублере Земляного Вала (по встречному направлению движения от Большого Дровяного переулка до Таганской площади), Таганской площади, Марксистской улице, Волгоградском проспекте (от Абельмановской улицы до Проектируемого проезда № 3502), в Проектируемом проезде № 3502", - добавляется на сайте.