Известный настоятель храма назвал самые «хипповые» места Москвы

Протоиерей, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, известный публицист и телеведущий Алексей Уминский в беседе с «Москвич Mag» назвал самые «хипповые» места Москвы своей юности.

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По его словам, в первую очередь это кафе «Аромат», или так называемый «Вавилон». Оно было расположено на Никитском бульваре, где сейчас работает заведение «Жан-Жак». Помимо кафе он назвал квадратный сквер рядом с памятником Юрию Долгорукому, а также Пушкинскую площадь и сквер у памятника Гоголю.

Уминский отметил, что раньше хиппи часто собирались в квартирах. Самым «крутым» хиппи он назвал Шамиля Валиева. «Он был не просто хиппи, а выдающимся поэтом-хиппи своего времени. Его квартира недалеко от церкви Воскресения на Успенском Вражке на Неждановой, конечно, была точкой хипповского притяжения», — рассказал он.

В заключении он отметил Архитектурный институт, в котором во времена его юности училось огромное количество хиппи.